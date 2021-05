Si, perché Crotone – Benevento non è mai stata una partita banale e mai lo sarà, tutti in città erano certi che nonostante le difficoltà la squadra non avrebbe fatto mancare l’impegno e così è stato.Una partita che ogni qual volta che si gioca riporta indietro nel tempo le due tifoserie: i numeri dicono che molti di più sono i ricordi positivi dei tifosi pitagorici rispetto a quelli delle Streghe.: dopo l’1-1 a Crotone i pitagorici si presentano a Benevento in un clima infuocato, i pronostici sono tutti per la squadra di casa, ma un colpo di testa di Calil gela tutti e il Crotone vola in B. Ancora più emozionante fu la sfida di cinque anni prima, il 3-1 in rimonta firmato Porchia e Galardo grazie alla spinta dello “Scida”. Ma ce ne sono tanti di aneddoti che si potrebbero raccontare su Crotone – Benevento, una partita mai banale che anche quest’anno ha avuto il suo fascino e ancora una volta è stato il Crotone ad avere la meglio dopo il 4-1 dell’andata e questo 1-1 che è quasi una condanna per la squadra di Pippo Inzaghi. A differenza degli altri anni, però, la partita non ha avuto lo stesso effetto, lo stesso clima, la stessa spinta dei tifosi, ne quelli crotonesi all’andata, ne quelli beneventani al ritorno. Ed è solo per questo che Crotone e Benevento meritano di ricontrarsi nella massima serie (anche se è già successo tre anni fa).. E’ stata anche la partita del record assoluto di gol subiti nella storia della Serie A, superando di un gol il precedente del Casale che durava da 87 anni. Infine, ma non per ultimo,. Un record che appartiene ad un certocon la maglia dell’Inter, insomma non proprio uno dei tanti. Senza dimenticare che, oltre ad Eto’o, dal nostro campionato sono passati alcuni dei migliori calciatori africani della storia:e tanti altri., l’ultima apparizione in A, con l’obiettivo di mantenere la penultima posizione e far entrare Simy nella storia, il che valorizzerebbe ulteriormente il suo cartellino.