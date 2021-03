Non ho nulla contro il caro vecchio Serse, anzi credo sarebbe potuto essere l'uomo giusto. Si, sarebbe, se chiamato almeno tre settimane fa. Non voglio sembrare pessimista, difficilmente lo sono, però considerando il calendario e la classifica forse neanche una semplice impresa potrà salvarci.Certo, se consideriamo il lato statistico forse oggi non stiamo peggio di allora,La lacuna maggiore riguarda, però, il reparto difensivo: il Crotone di Nicola con il 4-3-3 e Gianmarco Ferrari a guidare la difesa aveva subito "solo" 42 gol (58 a fine campionato), mentre oggi sono già 57.Vabbè, ma lasciamo perdere i numeri e le statistiche, anche se riscrivendole sono tornato ad essere ottimista, questo è un altro campionato, un'altra squadra e un'altra storia. Speriamo solo che possa finire anche questa con il lieto fine.stagione 1999/00, il Crotone stravince il campionato di Serie C1 con il "Cobra" Andrea Deflorio grande protagonista con 28 gol realizzati in 31 giornate. Cosmi è alla guida dell'Arezzo che nello stesso girone si piazza al quinto posto centrando i play off. Fin qui tutto normale.Accuse gravi, gravissime. L'allora presidente Raffaele Vrenna va su tutte le furie e annuncia pubblicamente una querela per Cosmi perInsomma, un triste pagina di calcio e per questo mai nessuno avrebbe immaginato Serse Cosmi sulla panchina del Crotone. Ormai, però, è impossibile meravigliarsi, nel calcio tutto è concesso, i rancori passi, le querele pure.