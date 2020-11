Non basta l’impegno. Il Crotone contro l’Atalanta si mostra generoso, volenteroso, ci prova. Ma non basta. E’ chiaro che questa squadra ha bisogno di una scossa e ne ha bisogno nell’immediato, Stroppa deve intervenire subito e deve farlo sia nella testa sia, soprattutto, nella tattica. Io continuo ad essere convinto che la rosa sia attrezzata per poter sperare in una salvezza, non una salvezza certa sia chiaro, ma quanto meno lottare, provarci. Però non cosi, non con questo modulo, non questo tipo di calcio.



Ci sono i terzini, tanti, al centro della difesa con l’arrivo di Luperto e Djidji credo che il reparto sia diventato all’altezza della categoria, a cui vanno poi aggiunti Marrone, Golemic e Magallan. Dunque tatticamente la difesa a quattro è più che fattibile con gli uomini in rosa. Dal centrocampo in su c’è modo di spaziare, magari con due mediani e due esterni per poi lasciare Messias sulla trequarti alle spalle di Simy; oppure, scelta ancora più convincente, sempre a mio avviso, sia chiaro, Messias esterno di fascia con Simy e Riviere davanti per un più classico 4-4-2 completato Cigarini e Benali in mezzo e Molina a sinistra. Lo stesso Benali può fare anche il trequartista lasciando Vulic in mediana. Ma non voglio perdere tempo in discussioni tattiche, anzi credo già di essermi dilungato troppo, non faccio l’allenatore ma sto cercando solo di capire perché Stroppa insista con questo tipo di gioco e una difesa a tre che ci mette in pericolo costante.



Con l’Atalanta la squadra non ha demeritato in proporzione alla forza dell’avversario, per questo io continuo ad avere fiducia nella rosa e soprattutto in Stroppa, lo reputo un allenatore valido ed intelligente, per me un allenatore è bravo quando è lui ad adattarsi al tipo di squadra che ha disposizione non viceversa, non imporre per forza il suo modo di pensare il calcio se non ci sono i presupposti per farlo. Sono certo che lo ha capito anche lui e presto vedremo in campo un altro Crotone. Io sto con Stroppa soprattutto se penso che fino ad ora il Crotone ha incontrato già Milan, Juventus, Atalanta ed ha perso forse immeritatamente in casa del Cagliari contro una squadra costruita per l’Europa. Poi ci sono le due parentesi negative in casa di Genoa e Sassuolo, ecco li si doveva e si poteva fare di più, ci sta perdere, ma non in quel modo. Caro Giovanni, c'è bisogno di una sterzata e io credo nelle tue qualità. Proviamoci.