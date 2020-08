Intervistato da 90min.com, l'ex attaccante dell'Inter, Julio Cruz, esprime un proprio parere sulla squadra nerazzurra e su Antonio Conte.



“Per me l’Inter è speciale. Da qualche anno ha iniziato un nuovo percorso societario ed essere arrivati in finale di Europa League è comunque importante. Io credo che la strada sia quella giusta e spero che si possa aprire al più presto un nuovo ciclo di successi. Io credo che con Conte e questi giocatori si possa lottare sia in Italia che in Europa”.