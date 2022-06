Ronaldo il Fenomeno contro l'omofobia. Sul proprio canale Twitch, l'ex attaccante brasiliano ha commentato i cori omofobi per cui il suo club, il Cruzerio, è stato multato in occasione della partita con il Gremio dello scorso 8 maggio: "L’omofobia è un problema molto serio, è un crimine e i tifosi omofobi non sono i benvenuti alle partite del Cruzeiro. Vi ricordo che oltre a commettere un crimine, state danneggiando la vostra squadra. Questo non è un messaggio solo per i tifosi del Cruzeiro, ma per i tifosi di tutte le squadre. Non possiamo permettere questo comportamento negli stadi. Abbiamo già intrapreso alcune azioni, al Mineirao ci saranno dei gagliardetti arcobaleno e ci sarà un arcobaleno anche sulla fascia del capitano. Adempieremo al nostro obbligo di rendere consapevoli i nostri tifosi che questo è un crimine e non è gradito nei nostri stadi".