Prosegue la costruzione del Crystal Palace di Patrick Vieira. Dopo l'arrivo in prestito di Gallagher le eagles sono alla ricerca di un esterno offensivo e secondo il Sun avrebbero individuato in uno tra Ademola Lookman e Reiss Nelson il rinforzo giusto. Il primo sarebbe il preferito, ma i 3.5 milioni di sterline richiesti dal Lipsia per il prestito sono ritenuti troppi, mentre il secondo è in uscita dall'Arsenal e rappresenterebbe un'alternativa più abbordabile.