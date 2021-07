Prosegue la costruzione del Crystal Palace di Patrick Vieira. Dopo l'acquisto di Olise, le eagles sono pronte ad ingaggiare Remi Matthews. Il 27enne si è svincolato dopo sole sei presenze con la maglia del Sunderland in League One, il terzo livello del calcio inglese. Il portiere dovrebbe prendere il posto di Hennessey come terza scelta alle spalle di Guaita e Butland. A riportarlo è il Daily Mirror.