Nel giorno di Liverpool-Chelsea, la corsa al titolo in Premier League vive anche della trasferta del Manchester City di Guardiola sul campo del Crystal Palace. Aguero e compagni, reduci dalla sconfitta nell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Tottenham e a tre giorni dalla partita di ritorno, vogliono il nono successo consecutivo per tornare momentaneamente in vetta e con ancora una gara da recuperare.