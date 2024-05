Crystal Palace-Manchester United LIVE dalle 21

49 minuti fa



Il Monday Night in Premier League è la partita tra Crystal Palace e Manchester United. I Red Devils chiudono la 36a giornata del campionato inglese sul campo della quattordicesima in classifica: i padroni di casa non hanno più obiettivi importanti da centrare, a tre giornate dalla fine sono ampiamente salvi e la zona europea è impossibile da raggiungere. Discorso diverso per la squadra di ten Hag, ottava in campionato a 54 punti a -2 dall'Europa.



COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED - Con una vittoria lo United può scavalcare Chelsea e Newcastle in un colpo solo prendendosi il sesto posto solitario; in caso di pareggio supererebbe solo i Blues andando a -1 dai bianconeri. Una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Premier per il Manchester, che arriva dal pareggio interno contro il Burnley ma fuori casa non vince da fine febbraio contro il Nottingham in FA Cup (senza considerare il successo ai rigori sempre in FA Cup contro il Coventry).