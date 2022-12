Il Marsiglia prende in considerazione il nome di Wilfried Zaha del Crystal Palace, per rinforzare l'attacco. Il club francese lavora per assicurarsi le prestazioni del giocatore ivoriano, le cui trattative per il rinnovo procedono a rilento. Al suo profilo avevano pensato anche club del calibro di Chelsea, che però ha altre priorità, e Arsenal, al momento un po' più lontano. Lo riporta 90 Min.