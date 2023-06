Nuovo innesto per il Crystal Palace. Le Eagles hanno annunciato la firma di Jefferson Lerma in vista della prossima stagione: il centrocampista ha lasciato a parametro zero il Bournemouth. Queste le sue parole: "Sono molto felice ed entusiasta di questa nuova opportunità. Il Crystal Palace ha buoni giocatori e una buona squadra e voglio aiutare in ogni obiettivo che il club ha la prossima stagione"