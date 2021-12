Mourinho gli regala l’ultima passerella del girone e il brasiliano si fa trovare pronto nei pochissimi pericoli che gli procura il Cska nella prima ora. Sul secondo gol bulgaro è disastroso.Stavolta non fa vergognare gli eroi che hanno seguito la squadra fino a Sofia. Nel finale, da capitano, dovrebbe tenere tutti sul pezzo però.Scalda i muscoli provando a correre su tutti i palloni c Nella ripresa, così come tutti, si rilassa e regala troppi spazi.Usa il fisico che in questi casi è la migliore arma che puoi avere a disposizione. Tra una spallata e l’altra torna a casa un po’ ammaccato ma finalmente col sorriso sulle labbra.Anticipa il Natale e fa due regali ad Abraham con due cross precisi da sbattere solo in porto. Poi amministra le energie tra un respiro ghiacciato e l’altro fino alla fine di una partita che lo ha visto protagonista di tutti i pericoli giallorossi ma pure di un paio di mancate coperture difensive che riaprono incredibilmente qualche speranza del Cska.Un premio nemmeno troppo inaspettato per un giovane che a questi livelli (e speriamo per lui anche di meglio) ci giocherà a lungo. Il ragazzo combatte dimostrando ancora una fisiologica inesperienza come in occasione del giallo preso a metà primo tempo. Ma anche una spavalderia positiva, vedi la discesa dalla quale nasce il gol di Mayoral. Di necessità virtù. (56’ Villar 5,5: fatica pure oggi): Prova a mantenere l’equilibrio tra i reparti senza affanni particolari e recupera un paio di palloni che potevano avvicinarsi in zona Fuzato. Meno cattivo in occasione dei due gol bulgari.Si prende la libertà che in campionato trova solo in rari minuti d’aria. Sui calci piazzati è sempre presente, ma poche volte preciso. Molto meglio quando si tratta di infilare il coltello nella debole piaga bulgara con inserimenti che non trovano opposizione. Nonostante questo non prova mai a cercare la porta.Anche per lui c’è un assist da mettere nella tasca del capotto e riportare a Roma. Senza però mostrarlo con chissà quale fierezza agli amici nei giorni di temporale.Lo spagnolo viene schierato nel gelo bulgaro dove probabilmente ha scontato gli ultimi minuti della sua esperienza romanista. Eppure fa vedere quanto di utile sarebbe servito alla Roma in alcune occasioni. Dal dialogo che mette in atto con Abraham al bel gol di tacco (con nessun giocatore a contrastarlo). Intelligente poi l’apertura per Karsdorp sul vantaggio romanista. (67’ Shomurodov 5,5: un colpo di testa in fuorigioco, poi il nulla): Rompe il ghiaccio con un gol facile facile. Raddoppia nella ripresa sfruttando di nuovo il bel dialogo con Karsdorp. Il resto è simile a un allenamento del giovedì (67’ Zaniolo sv: osa due strappi, ma tale Gefferson lo invita a non ripetersi. Poi si accascia. Era necessario farlo giocare su questo campo?)Vince il girone, il minimo sindacale. La sua Roma non suda nemmeno contro il Cska e trova alternative fin qui inesplorate (anche per colpa di Mou) come Bove e Mayoral. Tanta sofferenza finale. E l’ingresso di Zaniolo ha poco senso.