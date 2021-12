Se la Roma ha problemi, il Cska Sofia non sta meglio. "Abbiamo problemi fin dal primo giorno in cui sono arrivato – ha detto Stojco Mladenov, allenatore dei bulgari – Abbiamo bisogno di centrocampisti creativi, non potranno giocare né Varela né Kerry. Ci potrà aiutare la presenza dei nostri tifosi, vedrete cosa vuol dire giocare davanti a 30mila spettatori. Mou? Ha bisogno di tempo, ma renderà la Roma più grande. E fuori dal campo è umano e corretto". Preoccupazione per il campo e la tanta neve che c’è a Sofia.