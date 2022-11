Il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Canada, esordio mondiale dei Diavoli Rossi alle prese con l'infortunio di Lukaku.



“Ieri ha fatto un ottimo allenamento, non con il gruppo, ma sta progredendo in modo costante. Non abbiamo un orizzonte temporale. Non sono in grado di dire se sarà pronto per la seconda partita o la terza'',



BIG ROM SPINGE - "Se seguo il consiglio del medico, a questo punto sarebbe la terza partita. Se seguo come si sente il giocatore, probabilmente abbiamo una possibilità per la seconda partita”,