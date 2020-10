Dopo la sconfitta contro l'Uruguay, il ct del Cile Reinaldo Rueda applaude Alexis Sanchez e bacchetta l'Inter: "In particolare vorrei ringraziare Sanchez, che ogni volta in nazionale dimostra di essere un leader tecnico e un trascinatore. Se giocasse di più nel suo club avrebbe una migliore condizione fisica. Sfortunatamente negli ultimi mesi non ha giocato molto e questo non gli permette di essere al massimo della condizione".