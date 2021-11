Il ct del Cile, Martin Lasarte, ha parlato in conferenza stampa del rendimento di Vidal e Sanchez nelle ultime gare difendendo l'attaccante.



POCO SPAZIO - "Questa è la solita domanda. Non la sminuisco. Quando Claudio Bravo non giocava, si è discusso di lui. Alexis non giocava e per me ha fatto le ultime tre partite in maniera fantastica, tenendo conto di quanto poco ha giocato. Arturo invece ha avuto più spazio".