Roberto Mancini, allenatore dello Zenit San Pietroburgo, che ha deciso di lasciare il club russo, parla dopo la vittoria sullo Ska Khabarovsk: "Vorrei ringraziare lo Zenit e il suo management per aver avuto l'opportunità di lavorare in questo bellissimo club e in una città così bella. È stata un'esperienza inestimabile. Voglio sottolineare che la decisione di lasciare lo Zenit è esclusivamente mia. Al momento non ci sono assolutamente accordi con l'Italia. Sarebbe stato sbagliato fare trattative prima della conclusione del mio contratto qui, come abbiamo annunciato oggi. Sarebbe contro le regole. Non posso confermare che assumerò la guida della Nazionale italiana. In molte interviste ho detto che sarebbe stato interessante per me. Ora che tutte le questioni contrattuali sono state risolte, posso iniziare le trattative". Mancini è in pole per la panchina dell'Italia.