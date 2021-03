Il ct del Portogallo, Nuno Santos, parla in conferenza stampa in avvicinamento alla sfida con l'Azerbaigian e affronta anche il tema Cristiano Ronaldo il possibile addio alla Juventus in estate: "Ha vinto tutto a livello di club, gli manca il Mondiale dopo aver vinto l'Europeo nel 2016. Futuro? Se vuole un consiglio, posso darglielo personalmente. Lo conosco bene, lo alleno da quando ha 18 anni e abbiamo un ottimo rapporto. Parliamo molto, ma le conversazioni fra amici restano private. ​Fin da giovanissimo Cristiano Ronaldo ha rappresentato la Nazionale, sempre con la stessa ambizione, la stessa passione, la stessa volontà e gioia. Ama essere qui. Non ho dubbi che mentalmente sarà molto forte. Più ambizioni per il Mondiale? Più ambizione, no. Cristiano ha sempre questa tremenda ambizione di vincere titoli. L'unico titolo che mancherà alla carriera di Cristiano è il Mondiale a livello di selezione. Ma tutti i miei giocatori sono molto impegnati a vincere tutti gli eventi".