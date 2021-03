Se la tripletta contro il Cagliari aveva ridato il buon umore, la sconfitta casalinga subita dal Benevento ha fatto tornare prepotentemente nella Juventus le voci sul malumore di Cristiano Ronaldo, ritrovatosi fuori dalla Champions League agli ottavi di finale e con lo scudetto quanto mai lontano. L’idea di un ritorno al Real Madrid si fa così sempre più insistente: gli esperti, infatti, vedono il passaggio del fuoriclasse portoghese ai Blancos a 3,50, in ribasso rispetto a una settimana fa, quando il ritorno di CR7 a Madrid pagava 4,50 la posta. In pole, riferisce Agipronews, rimane comunque la permanenza alla Juventus, che si gioca a 1,45, mentre al terzo posto tra le candidate che potrebbero accogliere il portoghese c’è Paris Saint Germain a 5,50, in ribasso rispetto a sette giorni fa (era a 7,50). Sale, infine, il Manchester United, altra ex squadra di Ronaldo, da 6,50 a 7,50.