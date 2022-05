Edi Iordanescu, ct della Romania, è tornato a parlare dell'errore col Bologna del portiere dell'Inter Ionut Radu: "E' un ragazzo di grande talento, con una mentalità competitiva e un bellissimo futuro. Tutti possono sbagliare, e quando non si gioca per una stagione intera si rischia di vivere queste situazioni infelici. Non è solo un suo errore, deve sicuramente essere condiviso e accettato da chi gli sta intorno. Avrà un futuro nella nostra nazionale, ma deve prendere le decisioni giuste per il prosieguo della sua carriera", ha dichiarato attraverso il proprio profilo Facebook.