Qualche settimana fa Zlatan Ibrahimovic aveva provocato la Svezia con un post: "E' tanto che non ci si vede...". Arriva la risposta la risposta del ct svedese Janne Andersson, in una lunga intervista concessa ad Aftonbladet: "Sono abbastanza seccato. Quello che pubblica sui social media... Può farlo come vuole, deve vivere la sua vita. Sorpreso dalle sue prestazioni? Non posso dire di essere così sorpreso. Se lo sei, allora vuol dire che non credevi in lui. D'altra parte, sono impressionato, sono enormemente colpito dal fatto che possa continuare ad avere questa fame, questa carica e questa qualità in quello che fa. E' estremamente impressionante e un grande atleta, è di gran lunga il nostro miglior giocatore di tutti i tempi. E' incredibile quello che sta realizzando. Ritorno in nazionale? E' necessario che lui stesso voglia essere coinvolto nel progetto della Nazionale. Nel 2016 mi ha detto chiaramente che non voleva più farne parte, ho rispettato la sua decisione nel corso degli anni. Deve essere lui a dire di voler tornare: in quel caso, spetterà a me gestire la cosa. Social media? Non li seguo, ma in ogni caso a me non importa quello che dice e come lo dice, deve vivere la sua vita. So invece cosa mi ha detto e cosa abbiamo concordato quando ha lasciato la Nazionale. Da allora, non è cambiato nulla nel mio modo di vederlo".