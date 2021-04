(foto Ansa), coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" di Radio Rai per affrontare il tema della disputa degli Europei a Roma, in presenza del pubblico: ", su questo non ci deve essere alcun dubbio ed è stato ribadito anche stamattina dal ministro Speranza. Possiamo dare tutto il supporto tecnico possibile, visto che mancano ancora due mesi. Devono essere elaborati una serie di protocolli per far sì che tutto proceda per il meglio".Locatelli ha aggiunto: "C'è da gestire anche tutto il trasporto del pubblico allo stadio, nessuno sottovaluta minimamente l'importanza anche economica che ha l'Europeo per il nostro Paese. E se la scadenza della risposta definitiva restasse al 19 aprile? La risposta spetta alla politica, noi possiamo fare previsioni per gestire tutto dal punto di vista tecnica."."Credo che si potrebbe ragionare di più su coloro che sono già stati vaccinati, non stravolgendo assolutalemnte la campagna vaccinale.".