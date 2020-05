Nuove indicazioni dal Cts in vista della possibile ripresa della Serie A: come riferito dall'Ansa, le squadre e i membri degli staff tecnici dovranno rimanere in isolamento per 15 giorni dal momento della ripresa degli allenamenti di gruppo. Solo dopo due settimane di isolamento delle squadre, sarà possibile valutare la possibile ripresa delle partite, ovviamente a porte chiuse.