In seguito alle polemiche degli ultimi giorni, relative alla situazione del suo contratto con la Juventus, Juan Cuadrado ha chiarito la sua posizione con un tweet: "Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni". Allarme rientrato, dunque. Almeno per il momento.