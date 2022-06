. La telenovela Pauloè già storia. Niente firma pure per Federico. In ultima istanza arriverà quella di Mattiao, al ribasso. Proprio come fatto da Mattia, il primo ad archiviare la pratica tra i giocatori in scadenza.– Perché alla Juve speravano davvero, anzi erano convinti, che Cuadrado avrebbe accettato di rivedere i termini economici. Ma l'offerta ricevuta dal colombiano è stata ritenuta troppo bassa per essere presa in considerazione.Decisione che è stata digerita dalla dirigenza bianconera non senza fastidio. E ora la partita non sembra conclusa.Tanto che se il suo agente Alessandro Lucci (lo stesso con cui si sta parlando per esempio di Filip Kostic) dovesse registrare delle proposte dall'estero ritenute soddisfacenti, nessuno si opporrà alla partenza di Cuadrado. Anche per questo, non soltanto, proseguono i contatti con l'Udinese per Nahuel Molina: operazione da 30 milioni di euro con la concorrenza di altri top club tra cui l'Atletico Madrid.