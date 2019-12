Juan Cuadrado, esterno della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida contro la Sampdoria: "E' molto importante essere lì dove siamo abituati. Oggi sarà una partita difficile, ma dobbiamo fare risultato per staccare l'Inter. La Supercoppa? No, dobbiamo pensare a oggi, in questo momento la sfida con la Sampdoria è la più importante. Bisogna scendere in campo con questa consapevolezza. Il tridente? Vederli dal vivo è meraviglioso. Dobbiamo abituarci ad essere più compatti per far sì che loro possano giocare tranquilli".