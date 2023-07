La Juve è alle spalle, l’Arabia Saudita all’orizzonte. Juan Cuadrado ha chiuso la sua lunga esperienza in bianconero e ora, da svincolato, sta valutando le offerte che ha sul tavolo. La più importante, la più remunerativa, arriva dall’Al Shabab. Come riporta Sky Sport, gli arabi offrono un contratto biennale al classe 1988, ma c'è ancora distanza tra le parti sullo stipendio. L’offerta è di 8 milioni, la richiesta di 15.



TRATTATIVA - La trattativa dunque è ancora lontana dal chiudersi ma, si sa, se i club della Saudi Pro League si impegnano possono colmare qualsiasi distanza economica. Intanto il colombiano si guarda intorno e dà spettacolo sui social. Oggi si è reso protagonista anche di un siparietto quando ha commentato il post d’addio all’Inter di Samir Handanovic. I due sono entrambi attualmente svincolati e, solo pochi mesi fa, erano stati coinvolti nella rissa che ha caratterizzato le fasi finali dell’andata della semifinale di Coppa Italia.



CARRIERA - Non si tratta del solo affondo di questo club per esterni del nostro campionato. Lo stesso Al Shabab ha infatti contattato anche Leonardo Spinazzola della Roma, cercando di portarlo in Asia. Cuadrado ha lasciato la Juve, dopo 8 anni, il 30 giugno 2023 quando il suo contratto è scaduto senza che le parti si accordassero per un rinnovo. Con la maglia bianconera, ha giocato 314 partite e messo a referto 26 reti e 59 assist, vincendo 11 trofei.