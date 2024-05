Cuadrado fa imbufalire i tifosi dell'Inter, dopo quelli della Juventus. Il post sui social è già virale

Juanfa sempre discutere. Il giocatoreha commentato un post dellache ne celebrava la vittoria delladopo la finale controSono stati tanti i contenuti pubblicati dai profili ufficiali della società a festeggiare un titolo atteso da 3 anni. E, proprio sotto uno di questi, tra gli altrettanti commenti dei tifosi, c'era appunto quello dell'ex bandiera bianconera, ora passato agli arcirivali interisti.Scontato dire che questi complimenti hanno creato reazioni stizzite sia dai tifosi della Juve, scottati dal '' del loro ex beniamino, che da quelli dell'Inter, restii ad apprezzare quanto raccolto dal club avversario.

Alla Juve, Cuadrado ha speso, vinto trofei ed è entrato nel novero delle grandi stelle ad aver indossato la maglia bianconera. All'Inter, pur giocando poco in questa stagione, ha subito centrato l'obiettivoe i suoi festeggiamenti in quell'occasione avevano scatenato altre polemiche. Il colombiano infatti aveva messo in bella mostra le, considerando vinto anche il, sfilato alla Juve dopo i fatti di. E, non pago, avevaMossi dalla rabbia, i tifosi bianconeri avevano indetto unaaffinché fosse rimossa la sua stella dal J-Museum. Ora una nuova puntata della telenovela Cuadrado, amato e odiato da due tifoserie.