Il jolly che pesca i jolly. Mai come in questa fase della sua carriera Juan Cuadrado si è ritrovato a trovare con continuità il suo nome nel tabellino dei marcatori, sempre con una sponda fortunata. Eppure se il colombiano ha segnato tre gol pesanti quanto fortunosi, non è comunque un caso. Perché Cuadrado è uno che c'è sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà. Quando la Juve fa fatica a sbloccare la situazione contro difese particolarmente chiuse, in un momento storico che vede un gioco tutt'altro che esaltante da parte dei bianconeri, serve una giocata estemporanea per creare qualcosa. E questa spesso arriva proprio dai piedi di Cuadrado, sia quando parte da terzino che quando attacca dalla linea dei trequartisti. La sassata contro il Bologna ha messo la parola fine sul match, cercata e voluta anche se finita in rete grazie alla deviazione di un avversario. Ben più casuale quella decisiva con la Fiorentina, un tiro-cross che senza deviazione avversaria non sarebbe finita in rete. E pure il gol olimpico segnato al Genoa è figlio di una traiettoria che aveva altra destinazione. Si dice che la fortuna aiuta gli audaci, nessuno in casa Juve è più coraggioso palla al piede di Cuadrado, che pure doveva farsi perdonare di quel contropiede gestito male a Venezia e poteva chiudere la partita.

IL RINNOVO – E il rinnovo? Arriva. O forse è già arrivato. Nel senso che si tratta solo di fissare gli appuntamenti per firma e annuncio. Accordo individuato da tempo, non ci sono dubbi riguardo al fatto che Cuadrado prolungherà il proprio contratto con la Juve, legandosi ulteriormente a vita al club bianconero. L'unico dettagli che attende l'ufficializzazione per essere svelato è legato alla durata, perché Cuadrado potrebbe firmare per altre due stagioni o impostare un accordo di un anno con opzione automatica per il secondo al raggiungimento di determinati obiettivi. Dettagli. La sostanza dice che la Juve ha bisogno di Cuadrado al di là della carta d'identità (a maggio saranno 34 gli anni), d'altronde Juan si è iscritto alla lista di quei giocatori che più invecchiano e più sembrano forti. Se poi arriva qualche bacio della dea bendata, tanto meglio.