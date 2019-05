Juan Cuadrado vede in bilico il suo futuro con la Juventus. Come vi abbiamo raccontato, l'esterno colombiano ha un solo anno di contratto fino al giugno del 2020 e attende la comunicazione sul nuovo allenatore, i primi dialoghi per attivarsi in ottica mercato: rinnovo entro settembre oppure addio alla Juve già in estate, questa la versione che trapela su Cuadrado che dovrà decidere che piega dare all'ultimo grande contratto della sua brillante carriera, visti i 31 anni appena compiuti. La Juventus ha preso tempo e Cuadrado è un'idea per diversi club.





FATTORE CONTE - Accostato al Milan nei mesi scorsi senza sbocchi concreti, il colombiano è un'idea per l'Inter che verrà firmata Antonio Conte. Proprio perché l'ex allenatore bianconero lo voleva con sé prima a Torino poi al Chelsea, è in grado di adattarsi al 3-5-2 che ha già fatto più volte e potrebbe essere preso a cifre contenute vista la sua situazione contrattuale. Ad oggi, dall'Inter filtra che non è decollata alcuna trattativa per Cuadrado come opportunità in fascia; la priorità rimane per Federico Chiesa, ma il nome di Juan va considerato un nome in lista appetibile per caratteristiche e feeling con Conte. Di mezzo, un dialogo ormai complicatissimo tra Marotta e Paratici che può rendere difficile un'operazione tra Inter e Juventus. Con Cuadrado che aspetta di conoscere il suo futuro...