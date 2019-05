Ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato l'agente Oscar Damiani, che rappresenta l'esterno del Bordeaux, ma di proprietà dell'Inter, Yann Karamoh. Proprio a proposito del giovane francese si è espresso così l'agente:" Karamoh potrebbe fare la preparazione con Conte e questo potrebbe essere un qualcosa di molto positivo per il ragazzo. E' un calciatore molto giovane, quindi vedremo se partirà in prestito". Ricordiamo come lo stesso Karamoh è al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero come parziale contropartita tecnica nella trattativa per portare Federico Chiesa dalla Fiorentina all'Inter.