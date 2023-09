Le condizioni di Juan Cuadrado preoccupano i tifosi dell'Inter, che attendono con ansia notizie dalla Colombia per il suo infortunio che l'aveva costretto al cambio all'intervallo della sfida contro il Venezuela dello scorso venerdì e che, fino a ieri, non si era allenato con il resto del gruppo. Proprio 24 ore fa il ritorno a disposizione del ct Nestor Lorenzo, ma oggi la piccola doccia fredda con il vice ct Amaranto Perea che ha svelato il reale problema che lo sta condizionando.



TENDINITE - Non un porblema muscolare puro, bensì un problema leggermente più difficile da gestire in quanto tendineo: "Si tratta di tendinite - ha detto Perea - ed è un fastidio che l'ha costretto a dare forfait nella precedente partita. Bisogna attendere l'evoluzione del problema, al momento non sappiamo se Juan possa o meno essere dei nostri contro il Cile. Tra il nostro staff medico e quello dell'Inter c'è una comunicazione costante. Vogliamo salvaguardare la salute del ragazzo. La speranza è di averlo in campo, non è del tutto esclusa".