Fino a qualche settimana fa, sembrava segnato il destino di Juan Cuadrado. In scadenza di contratto con la Juventus a fine mese, dopo il rinnovo automatico per una stagione dello scorso anno, i bianconeri parevano decisi a non prolungare ulteriormente l'esperienza del colombiano a Torino. Invece, quando tutto faceva pensare alla fine di questa storia, il colpo di scena. Non ancora decisivo, ma già il fatto che alla Continassa ora si ragioni sulla possibilità di offrire un altro anno al classe '88 fa capire come la situazione sia dinamica e presto potrebbero arrivare novità in questo senso.



USATO SICURO - I bianconeri stanno vivendo una fase del mercato piena di incertezze, in attesa di capire se Cristiano Giuntoli riuscirà a liberarsi dal contratto col Napoli o se sarà Giovanni Manna, in prima persona, a curare il mercato di questa estate. Anche per questo motivo, affidarsi a un "usato sicuro", a una certezza importante in campo e nello spogliatoio come Cuadrado potrebbe essere la scelta giusta. Alla Juve ci stanno pensando e stanno valutando bene anche su quali altri ruoli andranno fatti investimenti: la storia della ​Vespa bianconera, forse, non è ancora finita.