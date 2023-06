Una stagione per rilanciarsi e dimostrare che, al di là degli infortuni, le qualità non passano. Stefano Sensi a Monza ha fatto vedere a tutti che quello che sembrava essere uno dei migliori talenti italiani qualche anno fa c'è ancora: 28 presenze, tre gol e due assist, in una stagione in prestito in Brianza. Un prestito secco, per cui a fine campionato la sua esperienza in biancorosso si concluderà, almeno temporaneamente. Nel futuro immediato del classe '95 ci sarà ancora l'Inter, in attesa di prendere una decisione definitiva...