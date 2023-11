L'Europa League non è il solo appuntamento che questa sera ci terrà compagnia, in questa settimana dal gusto europeo. Tocca infatti anche alla Conference League prendersi il suo spazio, con gli occhi puntati sull'unica formazione italiana impegnata nel torneo. La Fiorentina sarà infatti ospite del Cukaricki, squadra serba, con in testa il risultato pesante dell'andata che aveva eletto i viola ad assoluti dominatori della serata, portando a casa un rotondo 6-0 al Franchi. Cukaricki a parte, l'equilibrio regna nel girone: Fiorentina, Ferecvaros e Genk sono tutte e tre appaiate a 5 punti in classifica. Tutto è ancora da scrivere e la qualificazione è ancora da guadagnare, ma 3 punti questa sera potrebbero permettere a Vincenzo Italiano di allungare almeno su una fra Ferencvaros e Genk, attese dallo scontro diretto.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cukaricki-Fiorentina sarà al via a partire dalle 18.45 allo stadio Dubocica di Leskovac sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253) e su DAZN, oltre all’app SkyGo e alla piattaforma Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI



CUKARICKI (4-4-2): Belic; Stevanovic, Vranjes, Serafimovic, Tosic; Stankovic, Docic, Kovac, Ivanovic; Cvetkovic, Adzic.



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Comuzzo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Nzola.