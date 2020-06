Quando segna lui, l'Hertha Berlino non perde mai. Matheus Cunha, rientrato titolare dopo due gare in cui era partito dalla panchina a causa di noie fisiche, ha segnato il gol dell'1-0, dando il là alla vittoria dei biancoblù contro il Bayer Leverkusen: cross rasoterra di Lukebakio, stop col destro, palla che si alza e al volo, sempre col destro, fucilata sotto la traversa. Hradecky immobile, Hertha in festa, Inter che continua a osservare.



A PRESCINDERE DA LAUTRO - Sì, perché l'ex RB Lipsia, arrivato a gennaio a Berlino, è uno dei nomi nella lista di Marotta e Ausilio per rinforzare il reparto offensivo. Classe '99, ha realizzato 5 gol con l'Hertha, che hanno portato 2 pareggi e 3 vittorie: con il brasiliano titolare, la squadra tedesca ha perso una sola partita. Talentuoso, seconda punta e all'occorrenza esterno offensivo, è oggetto di valutazione dei nerazzurri, che pensano all'ex Coritiba a prescindere dal futuro di Lautaro Martinez. Cunha non sarebbe il sostituto del Toro, ma un nome in più per la batteria offensiva di Antonio Conte.



IL PREZZO - L'Hertha gongola, l'Inter osserva, il prezzo non scende: per il club tedesco il giocatore vale 40 milioni di euro, cifra alta ma non impossibile per i nerazzurri, che però vorrebbero inserire qualche bonus per sborsare una parte fissa più bassa. I rapporti tra i club sono ottimi, come testimoniato dall'affare Lazaro la scorsa estate, e Cunha-Inter è un binomio che sentiremo spesso in sede di mercato. Nel frattempo il brasiliano pensa al campo. E a fare gol da urlo.