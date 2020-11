Altro giro, altro graffio. Si può sintetizzare così il momento di Felipe. Il Panterone, questo il suo celebre soprannome, da oltre un anno è a tutti gli effetti l’uomo in più della, e nelle sfide controlo ha solo confermato. Determinante il suo ingresso in campo per ottenere la vittoria contro i granata (suo il 3-4 al 98’) e riacciuffare il punteggio in Russia (sempre suo l’1-1 all’82’). Sempre più uno specialista del finale di partita, epuò solamente sorridere.– Carattere mite e un’umiltà che ogni anno hanno convinto il tecnico biancoceleste a trattenerlo, anche quando il popolo biancoceleste gli era contrario. Sulla graticola nell’estate 2018, nel 2019 e per ultimo anche nel mercato estivo-autunnale 2020. Stavolta, club qatariota con sede a Doha. Alla fine però si è convinto a rimanere, rendendo il reparto offensivo di Inzaghi finalmente completo, visti i quattro attaccanti a disposizione molto differenti l’uno dall’altro.– La Lazio e Caicedo si devono molto a vicenda. Il club biancoceleste ha creduto nell’ecuadoregno nel maggiore momento di difficoltà e lui di conseguenza è rinato. Le(6 gol in 33 gare e tanti errori sotto porta), sono state spazzate via da una buona seconda parte di stagione nel 2018/19, con tanto di, e un 2019/20 da trascinatore in extremis., tre squadre punite nei minuti di recupero che avevano lanciato la Lazio nelle undici vittorie consecutive (record) e verso il sogno scudetto da lui stesso annunciato alla cena di Natale.– La nuova stagione sta ufficializzando che ormai Caicedo non è più una novità, bensì una certezza. “” sta diventando il biglietto da visita di un calciatore dimenticato dai più tre anni fa, e che pian piano si è conquistato la fiducia di tutti. Anche l’Ecuador ha provato a convincerlo in tutti i modi a tornare, ma niente da fare. La Pantera, ora, è focalizzata solo sulla Lazio e i numeri di questo inizio di stagione lo confermano:, non si faccia illudere dall'esultanza con il cuoricino.