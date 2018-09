Re della simpatia continua a far capire quanto é umile, #Kanté accetta l'invito a cena di un tifoso in Inghilterra.

Lui era in una moschea a Londra e uno dei ragazzi ha detto, vuoi venire a cena a casa nostra... il campione del mondo ha detto si per l'allegria di tutti.

il centrocampista delha infatti compiuto undopo la richiesta di accettareTutto questo è avvenuto a Londra, con Kantè che stava pregando in moschea quando un gruppo di tifosi gli si avvicina:. Un pour parler, più che una richiesta convinta: l'invito viene accettato, come testimoniano foto e video pubblicati sui social.: ed è così che alcuni tifosi del Chelsea si sono ritrovati un campione del mondo nel salotto di casa per una serata indimenticabile fra risate e battute.