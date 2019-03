Jorge Sampaoli, allenatore del Santos da inizio anno, ha deciso di restituire lo stipendio appena ricevuto per solidarietà verso la squadra. Come riporta la Gazeta Esportiva, il club brasiliano è in ritardo di due mesi negli emolumenti, ed è riuscito a pagare solo il tecnico ma non i giocatori. Ma Sampaoli non ci sta: o tutti o nessuno. E ha ridato i soldi alla società.



Questo il commento dell'ex CT dell'Argentina: "Sono arrivato al Santos conoscendo la rosa e le necessità mie e della squadra. Non avevo motivo di conoscere la situazione finanziaria. Questa è una situazione che la dirigenza dovrà risolvere, dimostrandosi all'altezza della storia del club."