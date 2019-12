La Fiorentina cerca un rinforzo per reparto sul mercato di gennaio. In attacco l'obiettivo è Cutrone. Secondo la Gazzetta dello Sport, un emissario del club viola è già in contatto con gli inglesi del Wolverhampton, che chiedono 20 milioni di euro. Si lavora sulla formula del trasferimento: prestito con o senza obbligo di riscatto? L'importante è che il costo complessivo del cartellino dell'ex Milan non superi i 15 milioni di euro, cifra finanziata dalla cessione del brasiliano Pedro ai turchi del Besiktas.



La Fiorentina è molto interessata anche al centrocampista del Sassuolo, Duncan. Per la difesa si fanno i nomi dell'argentino Kannemann (Gremio), del brasiliano Juan Jesus (Roma, data sulle tracce dell'interista Politano) e dell'italiano Bonifazi (Torino).