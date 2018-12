, augurandosi che i due 0-0 consecutivi in campionato intervallati dall'eliminazione in Europa League non siano i tradizionali tre indizi che costituiscono la prova della prima crisi stagionale. Se dopo le avvisaglie di burrasca dei fine ottobre, col doppio ko con Inter e Betis,prima della sosta invernale.- La necessità di imprimere la scossa a un Milan poco incisivo sotto-porta e colpito da un'incredibile sequenza di infortuni gravi, soprattutto in mezzo al campo, aveva finito per ridare certezze ed entusiasmo a un gruppo che spesso nelle difficoltà si è compattato durante la gestione del tecnico calabrese.che, da riserva di Higuain, ne era diventato un prezioso partner da titolare., che contro la Fiorentina sarà costretto a varare un assetto di emergenza per la contemporanea indisponibilità di Kessie e Bakayoko., un caso comunque già rientrato dopo le scuse ad allenatore e compagne confessate dal diretto interessato.- Ma più che di una vera e propria punizione,. In primis quelche non segna da ormai due mesi e che, eccezion fatta per l'exploit contro la Samp (entrambi a segno, col bomber argentino servito proprio dal suo giovane compagno di squadra), non è riuscito negli ultimi tempi ad affinare l'intesa in campo col numero 63. Complice anche la squalifica del Pipita post-Juve, da quel momento in avanti Cutrone ha realizzato soltanto un gol in Serie A contro il Parma, l'ex Juve nemmeno uno. Ma ha soprattutto dovuto cambiare il proprio modo di giocare,e calciando molto verso la porta (addirittura 32 le conclusioni tra Olympiacos e Bologna) ma non trovando mai la rete.- E che dire di, condizionati - in particolare un giocatore protagonista di una vera propria parabola involutiva come il turco - da un modulo come il 4-4-2 che li costringe a frequenti e faticosi ripiegamenti che alla lunga tolgono freschezza atletica e lucidità nelle giocate.e tornare prolifici negli ultimi 16 metri e difendere con successo il quarto posto in classifica dagli assalti delle altre pretendenti alla Champions. Che sia dunque soltanto un problema di modulo quello che affligge al Milan? Assolutamente no, ma solo la conferma di come la rosa a disposizione di Gattuso non sia stata costruita con grande lungimiranza e non eccella in qualità. Non è un problema tattico, ma piuttosto tecnico, che imporrà delle scelte, anche dolorose. E a pagare per primo potrebbe essere proprio il Cutrone furioso.