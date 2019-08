Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Patrick Cutrone si è sfogato sull'addio al Milan con destinazione Wolverhampton: "E’ sempre la solita storia: mi hanno mandato via perché da noi vengono preferiti gli stranieri. Per i ventenni è dura, ma in ogni caso ci tengo a sottolineare una cosa: sarò sempre grato al Milan per quello che mi ha dato".