L'era glaciale.e il primo pensiero che ci viene da fare è per l'. Che nell'estate 2018 propose la, salvo vedersi ridurre a un quinto la richiesta dopo l'intera trafila dei gradi di giustizia sportiva:. Ma adesso che la Corte federale d'appello della Figc non si è fatta remore a infliggere quel fardello alla società più blasonata del nostro calcio, dopo aver riconosciuto quanto dovuto al procuratore federale precedente, rimane un dubbio:Sarà da capire e verrà reso chiaro quando verranno pubblicate le motivazioni della sentenza. Ma intanto. E riguardano laPerché bisogna essere in due per fare le plusvalenze come per ballare il tango. E invece così va a finire che la Juventus ballava da sola.. Lo è per diversi motivi. Perché(ma a nostro avviso si poteva fare anche di più) il malcostume di tenere in linea di galleggiamento i conti societari ricorrendo a scambi dai valori finanziari esagerati, ma corrispondenti a zero denaro reale iniettato nelle casse. Perché. E perché l'organo giudicante è andato addirittura(penalizzazione appesantita di due terzi rispetto ai 9 punti proposti da Chiné, e aggravio anche delle inibizioni a dirigenti e ex dirigenti bianconeri), rovesciando una consolidata tendenza allo “” che da Calciopoli in poi aveva catturato la giustizia Figc.Ma detto tutto ciò,. Anche in questo caso la Corte è andata oltre le richieste del procuratore Giuseppe Chinè, ma in senso opposto.. ECon un paradosso: che i dirigenti di club protagonisti delle plusvalenze incrociate assieme a quelli bianconeri se la sono cavata senza uno schizzo di fango, mentrein ambito Figc, con proposta di estensione agli ambiti Fifa e Uefa.Quale sia il motivo di questa assoluzione di massa, lo sapremo più avanti. Per il momento possiamo accontentarci dell'ipotesi che ci è stata passata da un insider:, mentre non altrettanto può dirsi delle altre società coinvolte. Lettura plausibile, in attesa di conoscere le motivazioni della Corte Federale d'Appello.Un'ultima annotazione. Tocca ripeterci, ma è quanto mai doveroso farlo: sia nel caso delle plusvalenze di Chievo e Cesena , sia nel. Lo abbiamo fatto dopo avere analizzato documenti, incrociato dati e consultato privatamente esperti. Ciò che appartiene al giornalismo vero, quello d'inchiesta. E quando eravamo i soli a denunciare, le altre testate snobbavano le nostre analisi e continuavano a parlare di “miracoli di provincia” e di “società leader in Europa”. Adesso è bello vedere il gorillaio dei colleghi che si affannano a scoprire l'acqua calda, intanto che noi siamo qualche decina di chilometri avanti a analizzare altri filoni d'inchiesta.