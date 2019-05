Gaetano D'Agostino, ex centrocampista di Fiorentina, Udinese e altre squadre di Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "In Italia siamo particolari, conta solo il risultato. Il calcio per noi non è una passione, è un lavoro e si vive male. In Inghilterra si retrocede fra gli applausi, in Italia bisogna chiamare la Digos.



Se in una squadra l'allenatore incide? Sicuramente, basti guardare le rimonte della Champions. Non si è visto grande tatticismo, è prevalsa la voglia di far divertire il pubblico anche in una gara così importante a livello europeo. Da noi in Italia non si vede questo. Mi piace molto Klopp per ciò che fa vedere in campo e per come vive la partita. Guardiola ha bisogno di giocatori tecnici per imporre il suo gioco, mentre in Italia apprezzo molto Gasperini e Giampaolo."