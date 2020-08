Quando segue le azioni come se fosse lui a colpire di testa (vedi gol di D’Ambrosio) è in controllo totale, è “dentro” alla testa della squadra con il joystick in mano e i piedi sul tavolino. #Conte pic.twitter.com/5HeArCcBDd — Franco Piantanida (@inFranchezza) August 18, 2020

Ha segnato, ancora una volta.: due in campionato e uno in. Sul secondo palo, di testa, ha bucato, fatto 2-0 per l'e mimatodopo essere saltato in aria per la gioia. Daniloè una delle certezze di Antonio: dove lo metti sta, quando lo metti c'è., come a scuola, dove c'è quello che non si ammala mai e non si perde neanche un giorno. L'ex Torino è così: preparato, pronto, sempre a disposizione.- Lalo ha messo nella formazione ideale delle semifinali di Europa League: tra i migliori undici che si sono giocati l'accesso alla finale della competizione, c'è anche il 33 nerazzurro.E anche questo è uno dei segreti di D'Ambrosio: esterno nei 5, sia a destra che a sinistra, terzo dei 3. Duttilità. Quella che ama Conte, quella che gli garantirà un posto nell'Inter del futuro. E anche in Nazionale, infatti il ctcontro Bosnia (4 settembre a Firenze) e Olanda (7 settembre ad Amsterdam).Il rinnovo di contratto, infatti, è già stato firmato: accordo raggiunto tra gennaio e febbraio,, il tutto va solo comunicato. L'Inter, quindi, punterà ancora su D'Ambrosio,: un po' esterno, un po' centrale. Ma non è come Balto, che sa soltanto quello che non è. No, D'Ambrosio sa chi è. E' uno da Inter. Perfetto per Conte, che ha stregato il classe '88: 'Insegna calcio'. Lo stesso Conte che soffia per far volare più in alto il suo jolly.