Danilo D'Ambrosio non ci sta e passa all'attacco. Il difensore dell'Inter è intervenuto a '90' Minuto' su Rai 2 dopo la vittoria per 3-0 sul campo dell'Empoli e si è concentrato sulle critiche ricevute dai nerazzurri nel corso della stagione: "Se devo dire la verità penso che l'Inter sia sempre troppo poco protetta sotto tutti i punti di vista, sono 10 anni che sono qua e ne ho visti di tutti i colori. Ci sono sempre motivi per attaccare la squadra, la società e l'allenatore. Chi è qui da poco tempo ha già capito com'è l'ambiente dell'inter, c'è solo d tenere la testa bassa e pedalare".