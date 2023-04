Mentre ci avviciniamo alla fine del campionato,I nerazzurri infatti sono invischiati in una lotta con Lazio, Roma, Juventus e Milan. Sul tema dell’obiettivo minimo Marotta è tornato più volte in queste ultime ore, ma già nel maggio del 2022 era stato assolutamente chiaro e determinato:- Casse che attualmente languono anche alla luce dei poco brillanti risultati di esercizio se già ci si ferma ad analizzare i dati dell’ultimo bilancio (al 30 giugno 2022), chiuso con un, seppure in miglioramento rispetto ai dati dello stesso periodo 2021 quando il risultato negativo si attestò sui 245 milioni.(erano 827 milioni al 30 giugno 2021). E’ anche vero che questo sforamento è strettamente collegato al nuovo “bond” emesso (con un debito per obbligazioni, da parte dell’Inter, vicino ai 407 milioni di euro). Ecco perché le dichiarazioni di Marotta, sul 4° posto dell’Inter da raggiungere a tutti i costi, suonano oggi come sprone per tutta la squadra, perchéL’ingresso nel “salotto buono” dell’Europa vale più di(è la quota uguale per tutti i 32 club iscritti alla fase a gironi). Senza considerare i premi previsti per, già con la quota market pool e gli introiti da biglietteria, soprattutto nel caso di top match la “torta” economica,(circa il 10% dell’ultimo fatturato nerazzurro, che, nel 2022, ha raggiunto quota 439,6 milioni di euro). Appunto le “decine e decine di milioni” di cui Marotta già parlava nella primavera del 2022.Senza considerare invece cheUn’operazione messa in campo dai vertici dell’UEFA per contrastare soprattutto la nascita della SuperLega.- L’ingresso in Champions è fondamentale per rispondere soprattutto alle. Il fondo californiano (quotato alla Borsa di New York) ha prestato all’Inter, nel maggio 2021,. Una cifra che è passata tramite il veicolo lussemburghese Grand Tower Sarl, una delle holding attraverso la quale il presidente Steven Zhang controlla il gruppo Inter.(se prima non ci sarà un rifinanziamento, opzione in gioco dallo scorso inverno 2022), ovvero una operazione fotocopia già vissuta in casa Milan (quando il brand è passato nelle mani del fondo americano Elliott Management Corp.).