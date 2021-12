Danilo D'Ambrosio commenta a Sky Sport la vittoria dell'Inter per 5-0 sul campo della Salernitana: "Scudetto? Il campionato è molto equilibrato, e avendo vinto l'anno scorso ora abbiamo più pressioni. La cosa primaria è dimostrare il nostro valore, gli altri se poi ci battono dev'essere perché sono bravi loro".

SVOLTA NAPOLI - "Anche quando eravamo terzi dietro a Milan e Napoli, non soffrivamo mai davvero. Giocavamo bene ma non eravamo concreti come lo siamo adesso. Se non prendiamo gol non è merito solo di noi difensori, ma anche degli attaccanti perché la fase difensiva nasce da lì".

PRONOSTICO MILAN - "Noi dovevamo fare 3 punti a Salerno a prescindere dal risultato tra loro delle nostre rivali".

GIOCARE POCO - "Chi gioca più spesso è avvantaggiato per un discorso di ritmo e giocate memorizzate, ma il compito di un giocatore, come dico da quando ero giovane, è quello di allenarsi bene e poi l'allenatore fa le sue scelte. Se ti alleni al massimo, quando scendi in campo puoi dare risposte positive".

ERIKSEN - "Christian è stato un compagno eccezionale, oltre che a un giocatore dalle qualità riconosciute. E oltre a quelle tecniche, noi possiamo testimoniare le qualità umane. Siamo felici di riabbracciarlo e ora lo aspettiamo a San Siro per salutarlo insieme al pubblico interista".