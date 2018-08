Andrea D'Amico, agente tra gli altri dell'attaccante Marco Borriello, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a calciomercato24.com: "La Juventus ha fatto un colpo importantisimo. Tutte si sono rinforzate. Mi è piaciuto lo scambio Higuain e Caldara per Bonucci. L'Inter ha fatto tanti colpi. La Roma ha venduto bene e ha comprato tanti giovani. Bene anche la Fiorentina. Devo dire che è stato un mecato dinamico, che ha riposizionato l'Italia su un alto livello con l'arrivo di Ronaldo. Napoli? Ha fatto il colpo prendendo Ancelotti, questo equivale ad un grande calciatore o forse di più. Il progetto continua. E' un allenatore che ha vinto in tutte le piazza anche all'estero. Ancora non è finito il mercato, il Napoli non ha cambiato tanto. Milik è stato un buon investimento, è stato sfortunato. Dipende da come vuol giocare Ancelotti. Mertens e Insigne hanno fatto bene anche nella passata gestione. Suggestione Borriello? Non è una cattiva suggestione, loro sono informati di tutte le circostanze, se sono interessati ci chimeranno. Anche il Parma ha avuto un inizio condizionato dalle vicende fuori dal campo. Hanno aspettato e il ds ha fatto bene. Masiello? Sta facedo bene, se sue prestazioni sono incredibili. Abbiamo rinnovato il nostro rapporto con l'Atalanta".