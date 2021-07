Un'altra panchina vacante di Serie A è vicina a trovare un nuovo occupante. Parliamo della Sampdoria, che procede a passo sempre più spedito verso Roberto D'Aversa. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il tecnico nativo di Stoccarda ha rescisso in giornata il contratto che lo legava al Parma per ancora due stagioni.



Nei prossimi giorni sarà dunque formalizzato il suo approdo alla guida della Samp, con cui si è accordato sulla base di un biennale. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha già preannunciato che, per questioni scaramantiche, l'annuncio ufficiale è previsto per il 4 luglio.